Українські арбітри отримали чергове призначення на єврокубковий матч

Українська бригада арбітрів буде обслуговувати матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між болгарським ЦСКА 1948 та кіпрським Пафосом.

Про це стало відомо з офіційного сайту УЄФА.

Головний арбітр — Денис Шурман, у якості лайнсменів працюватимуть Віктор Нижник та Олександр Корнійко. Резервний рефері — Клим Заброда. За систему відеоповторів будуть відповідати Віктор Копієвський та Андрій Коваленко.

Нагадаємо, раніше Микола Балакін отримав призначення на матч за Суперкубок УЄФА, в якому зіграють Реал та Аталанта.

Напередодні трапився курйозний інцидент за участі польських арбітрів, які напилися та вкрали дорожній знак, за що були відсторонені від роботи на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Рейнджерс.