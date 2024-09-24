Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним працюватиме на матчі першого раунду основного етапу Ліги Європи Айнтрахт – Вікторія.

Про це повідомляє УЄФА.

На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш, обов'язки четвертого рефері Віталій Романов (усі українці).

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За роботу системи відеодопомоги арбітрам (VAR) відповідатимуть італієць Люка Пайретто та грек Ангелос Евангелу.

Поєдинок відбудеться в четвер, 26 вересня, на стадіоні "Дойче банк Парк" у Франкфурті. Початок – о 22:00 за київським часом.

Раніше Микола Балакін працював на матчі групи D2 Ліги націй 2024/25 між збірними Молдови та Мальти.