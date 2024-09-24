Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи
УАФ
Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним працюватиме на матчі першого раунду основного етапу Ліги Європи Айнтрахт – Вікторія.
Про це повідомляє УЄФА.
На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш, обов'язки четвертого рефері Віталій Романов (усі українці).
За роботу системи відеодопомоги арбітрам (VAR) відповідатимуть італієць Люка Пайретто та грек Ангелос Евангелу.
Поєдинок відбудеться в четвер, 26 вересня, на стадіоні "Дойче банк Парк" у Франкфурті. Початок – о 22:00 за київським часом.
Раніше Микола Балакін працював на матчі групи D2 Ліги націй 2024/25 між збірними Молдови та Мальти.