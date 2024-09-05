Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги націй

Українська суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіном працюватиме на матчі групи D2 Ліги націй 2024/25 між збірними Молдови та Мальти.

Про це повідомляє УЄФА.

На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

За VAR відповідатимуть Віктор Копієвський та Денис Шурман.

Матч Молдова — Мальта відбудеться 7 вересня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Балакін на Євро-2024 Балакін був четвертим рефері в п'яти поєдинках. Клуби УПЛ визнали його найкращим арбітром за підсумками сезону.