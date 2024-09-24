Шанси Динамо на плейоф та претенденти на титул: визначилися фаворити Ліги Європи

Вже завтра, 25 вересня, розпочинається Ліга Європи УЄФА сезону-2024/2025 в оновленому форматі.

За найпрестижніший трофей у клубному європейському футболі поборються 36 команд з 22 країн, серед них і віцечемпіон України, київське Динамо.

Зазначимо, що основний раунд ЛЄ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.

За підсумком восьми турів етапу ліги формується турнірна таблиця. Найкращі вісім команд автоматично потраплять до 1/8 фіналу, а команди, які посядуть місця з 9 по 24, зіграють стикові матчі за право потрапити до 1/8 фіналу.

За думкою нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet у киян є непогані шанси посісти місце серед 24 найкращих клубів турнірної таблиці. Коефіцієнт на перемогу Динамо в основному етапі складає 77, що є 22 показником серед усіх команд.

Фаворитами на перемогу в турнірі є англійські команди – Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Favbet дає коефіцієнт 5,50 та 6,00. Також серед претендентів на титул цього сезону є Рома, за яку виступає Артем Довбик, на виграш римлянами титулу можна поставити з коефіцієнтом 9,00.

Нагадаємо, що в першому матчі основного раунду Ліги Європи Динамо зустрінеться з італійським Лаціо. Матч відбудеться в середу, 25 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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