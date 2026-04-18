Місто під бомбами Гітлера і клуб із першим українцем в АПЛ: що потрібно знати про Ковентрі

Весна 2026-го подарувала дуже красиву і на рідкість романтичну для наших цинічних часів історію.

Власник Ковентрі підтвердив, що квитки на матчі АПЛ для вболівальників, які купували абонементи в останні два сезони, будуть безплатними. Безпрецедентна акція 2023-го, перш за все, заморожувала ціни на квитки Чемпіоншипа – але також у разі виходу в еліту робила вхід для всіх, хто купував на Чемпіоншип абонемент, вільним на всі домашні ігри АПЛ.

Тоді над подібними обіцянками посміювалися (щось схоже на мільйонні призові за золото Олімпіади в тих країнах, які ні на що не претендують), але зараз спільна з Арсеналом і Ліверпулем ліга стала реальністю.

Гарний жест подяки людям, які в попередні роки бачили небагато хорошого.

Місце дії: місто-легенда, символ гітлерівських руйнувань

Коли під час Олімпіади-2012 місто Ковентрі було обрано як одне з усього чотирьох англійських (поряд із Лондоном, Манчестером і Ньюкаслом), обраних для проведення турніру, це могло здивувати футбольних фанатів, але не любителів туризму країною. Англійці в такий спосіб відзначили велику значущість Ковентрі – важливого міста в соціальному, історичному, культурному, але не спортивному аспекті.

Згідно з переписом 2023 року, Ковентрі посідає десяте місце за населенням серед англійських міст. Це не до кінця відображає масштаб його значущості в історичному аспекті. Ще в XIV столітті місто було найважливішим центром: на той момент торгівлі тканиною, пізніше – виробництва велосипедів, автомобілів, авіації, зброї... Останнє, до речі, зіграло йому гірку службу: під час Другої світової німецька авіація бомбардуваннями знищила значну частину міста.

Знищений був і стадіон Ковентрі – місцевий журналіст написав "Адольф Гітлер попрацював на оранці". Але місто стало відбудовуватися – та так швидко, що Єлизавета II, побувавши в Ковентрі, порівняла місто з феніксом. Цей образ до того сподобався місцевим жителям, що і футбольний клуб розмістив на емблемі фенікса:

Як бачите, там зображений далеко не тільки фенікс – бо вже дуже велика і багатогранна історія міста, щоб концентруватися на одному епізоді. Сірий орел зліва (сильно в сучасній версії схожий на голуба) – фамільний герб Леофріка – місцевого правителя тисячу років тому, який був суворий, жадібний і саме цим посприяв увічненню себе крізь століття.

За легендою, його дружина, леді Годіва просила знизити великі податки з простого населення – і Леофрік, будучи п'яним, пообіцяв це, тільки коли вона проїде вулицями міста на коні голою. Леді погодилася, до цього попросивши жителів закрити вікна і не підглядати – і податки були знижені. Ця історія стала культовою, увічнена в, без перебільшення, сотнях творів живопису, скульптури, архітектури – а Ковентрі не зобразив Годіву на гербі, мабуть, тому, що в місті це вже зробив місцевий Юнайтед.

Кінна статуя XIX століття, що зображує легендарну їзду, робота Джона Томаса, Музей Мейдстона

А Ковентрі Сіті взяв геральдичний символ графа – але з чорного зробив його сірим, проілюструвавши так очищення від колишніх вад. Нарешті, слон символізує святого Георгія – того самого, який є символом християнства, переможцем дракона й увічнений у сотні місць, аж до емблеми збірної Грузії. У середньовіччі слонів вважали не менш міфічними (або, можна сказати, не менш реальними) істотами, ніж дракони, – і називали їх головними ворогами. Вежа на спині слона символізує фортецю міста.

Так багато про геральдику доводиться говорити, тому що футболом Ковентрі пишатися складно. Статус місця в першій десятці найбільш населених міст сам по собі не дає нічого: ще вище за населенням перебувають Лестер, Брістоль, Бредфорд і Шеффілд, які в АПЛ теж не представлені, і Лідс, місто з якого було відсутнє майже двадцять років.

Виходу до моря у Ковентрі немає, нальоти люфтваффе знайшли найочевидніший удар по розвитку (хіба мало хто виїхав раз і назавжди?) – і приманкою для інвесторів "небесно-блакитні", як прийнято називати клуб, стати не можуть.

Зірки з академії, українець із Дніпра, Даблін не з Дубліна

Точніше можна сказати, що раніше внутрішніх ресурсів вистачало для місця у двадцятці найкращих, а тепер ні. У Ковентрі всього один вихід в еліту і один виліт – але як же довго вони трималися! 34 сезон – як вийшли через рік після перемоги Англії на ЧС, так і трималися до XXI століття.

При цьому, справедливості заради, на одне шосте місце і два сьомих у "небесно-блакитних" десятки сезонів, які вони провели в боротьбі за виживання. Головна гордість в історії клубу: кубок 1987-го, коли вдалося обіграти МЮ Фергюсона на його полі та дуже зірковий – з Оссі Арділесом, Гленом Годдлом, Крісом Воддлом – Тоттенгем у фіналі.

У єврокубках Ковентрі не грав ніколи. У 1987-му просто всі англійці були відсторонені від міжнародних турнірів – але показовіше, що в десятках інших сезонів, коли відсторонення не було, "небесно-блакитні" навіть не претендували на це.

Це клуб із хорошою школою: вона виховала Даніеля Старріджа, Джеймса Меддісона, Каллума Вілсона. Тут можна було перезапустити кар'єру: Гарі Макаллістер приїхав сюди в 31 рік, але грав так, що в 35 перейшов у Ліверпуль і дуже допоміг виграти п'ять трофеїв у 2001-му. Він умів розкрити гравця і красиво продати: Діон Даблін після невдачі в МЮ видав у Ковентрі чотири поспіль сезони з 13-18 голами в АПЛ і перейшов у Віллу за 5,75 мільйона – величезні гроші для того часу.

Ковентрі подарував і абсолютну сенсацію, підписавши першого українця в історії АПЛ. Уточню: Сергій Балтача, звичайно, переходив раніше, але його Іпсвіч виступав у другому дивізіоні. А тут кличе вища ліга – і не умовного Реброва або Головка, а того, кого і припустити було не можна.

Захисник Олександр Євтушок і в нас як зірка не котирувався (8 матчів за збірну за всю кар'єру), коли 1997-го перебрався до "небесно-блакитних". Сам він пов'язував інтерес до себе з матчами Дніпра проти ірландського Шелбурна, в котрому навіть відзначився голом. Зіграв лише три поєдинки, до того ж дебютував проти МЮ – і був замінений уже на 32-й хвилині, коли хлопці Фергюсона вже вели у два м'ячі.

Гордон Стракан, тренер тієї команди, пояснював:

"Він був просто шокований подіями на полі, як і інші наші гравці. Я відчув, що потрібно міняти Алекса, тому що він сильно переживав через пропущені м'ячі, намагаючись знайти причину в собі, хоча там і інші напартачили. До того ж йому було важко взаємодіяти з партнерами через проблеми з англійською мовою".

Уже за пів року Євтушок покинув Англію.

Легенда: поліцейський із неймовірною долею та зв'язкою медалей

При цьому клуб, як правило, вирішував скромні завдання – і у цього процесу було яскраво виражене, грубувате, але добре обличчя.

Стів Огризович Getty Images

Стів Огризович – син югославських шахтарів, який не планував навіть бути професійним футболістом. У сімдесяті він працював поліцейським, грав за аматорів – і служив, зокрема на футбольних матчах. Коли "Оггі" (його прізвище невимовне для британців, тому його називали скорочено) на одному з матчів низьколігового Честерфілда спритно спіймав м'яч, це стало приводом для тренера покликати його в команду.

Наступною зупинкою був... найсильніший клуб світу.

Зрозуміло, що Ліверпуль Сунесса і Далгліша, якому трофеї ставити було нікуди, взяв Огризовича на роль другого кіпера – але і це було показником, що Стів добре себе показав у Честерфілді. Воротар провів на "Енфілді" п'ять років (чотири матчі, але зате три чемпіонства і два Кубки чемпіонів) – і пішов, тому що хотів грати. Навряд чи навіть він сам міг припустити, що зіграє ще так багато.

Через кілька років у другому дивізіоні за Шрусбері "Оггі" перейде в Ковентрі. Йому було 27 років – здавалося б, скільки ще грати? Виявилося, що 16 сезонів – він досі посідає друге місце в історії АПЛ у рейтингу ветеранів, вийшовши на поле востаннє в 42 роки.

Нещодавно ми розповідали про гравця, який від конкуренції з Сусловим дограв до часу, коли тренувався разом із Трентом – а Огризович від доісторичних часів (він починав, коли ще грав Гордон Бенкс) дотягнув до епохи, коли вже виступав Буффон.

Він грав і в переможному фіналі Кубку, забивав (!) у еліті, з відривом лідирує за кількістю ігор за Ковентрі – і з ним як гравцем клуб так і не вилетів. Важливо уточнювати статус, тому що надалі "Оггі" працював у клубі як тренер воротарів.

А ось після того, як він повісив рукавички на цвях, рятувати стало нікому.

Політ у прірву: Белламі погана заміна Кіну

Літо 2000-го, насправді, принесло Ковентрі дві великі новини: не тільки Огризович зіграв останній матч, а й Роббі Кіна продали до самого Інтера за 13 мільйонів фунтів. Неймовірні гроші для того часу, але заміну бомбардиру знайти не вдалося (Крейг Белламі підвів), і в 2001-му Ковентрі вперше в історії вилетів у Чемпіоншип.

Складно, не загнавши вас у депресію, описати поневіряння "скай-блюз" в останні чверть століття. Проблеми торкнулися навіть такої святая святих для англійських фанів, як гра перед очима фанатів. Весь сезон-2013/14 клуб провів у Нортгемптоні, збираючи на трибунах у середньому трохи більше 2000 глядачів за матч!

Старий стадіон, який ще бомбила люфтваффе, у 2005-му знесли, а новий – зараз ви відчуєте вайби українського футболу – клубу не належав. От і відіграв Ковентрі цілий сезон не вдома, коли не домовився щодо суми за оренду стадіону, за який, певно, заломили ціну ще й з "олімпійською" націнкою. І це було частиною вільного падіння: у 2012-му вилетіли в третій дивізіон, у 2014-му отримали очковий штраф за борги, у 2017-му вилетіли ще раз...

Вихід із депресії: свій месія, камео Дьокереша – і вирішальний крок під керівництвом легенди АПЛ

Неможливо переоцінити для історії клубу роль людини на ім'я Марк Робінс. Тренер, який прийняв команду якраз на тлі вильоту в четверту лігу, на межу між аматорським і профі-футболом, за сім років виконав таку роботу, що двічі стояв у парі пенальті від величі.

Щиро шкода, що обидва рази з пенальті не пощастило. І з Лутоном у фіналі плей-офф за право грати в АПЛ, і з МЮ в півфіналі Кубка (!) програли саме в серії 11-метрових. Це, напевно, тому що Огризович пішов: він як тренер воротарів допрацював тільки до 2019-го, а зараз на заслуженому відпочинку.

Проте робота Робінса була просто фантастичною. Він навчив "небесно-блакитних" робити ставку на внутрішні кадри (логічно, по-моєму, для клубу з такою великою аудиторією) – а якщо брати іноземців, то рівня Дьокереша або Матсена. При ньому клуб і заробляти навчився: Дьокереша купили за 1,2 мільйона, а продали за 24, Густаво Хамер приїхав за 4,5, а поїхав за 17 з копійками.

І все ж для вирішального кроку було потрібно щось іще – і клуб знайшов у собі сили для соломонового рішення. Коли Робінс зовсім погано почав сезон-24/25, Ковентрі покликав Френка Лемпарда, за плечима якого був шлейф із трьох невдач: у Челсі, Евертоні та ще раз Челсі.

Що ж, виявилося, що в Чемпіоншипі СуперФренкі залишається так само хорошим. Він і в Дербі працював прекрасно, а в Ковентрі просто не зустрів конкуренції. Ще в минулому сезоні він витягнув команду в плей-офф, а в цьому не дав суперникам і шансу. Надупевнений промоушн, з часів Лідса Б'єлси ніхто не виходив в АПЛ так легко.

Що далі? Питання складне. Звичайно, у цього складу є лідери (виділю американського форварда Хаджі Райта і голкіпера Карла Рашворта), але Ковентрі може за прикладом Сандерленда купити новий склад. Лемпард провів геніальний сезон, але і він може піти: в АПЛ він працював дуже погано, а вихідці з Чемпіоншипа зараз часто змінюють тренерів після підвищення.

Напевно, поки що доречніше за все просто порадіти за людей, які пам'ятають і бачили багато поганого, але вірили в улюбленців – і як нагороду отримають можливість бачити сезон матчів проти найкращих із найкращих. Дехто навіть безкоштовно.