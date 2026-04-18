Челсі – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 33 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Челсі вдома прийматиме Манчестер Юнайтед.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є "сині", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,14. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 3,33, на нічию – 3,66.

Поєдинок відбудеться 18 квітня на стадіоні "Стемфорд Бридж". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 20 вересня 2025 року. Вона завершилася перемогою "червоних дияволів" з рахунком 2:1.

Зазначимо, що обидві команди продовжують боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Наразі господарі посідають шосту сходинку в турнірній таблиці, а гості – третю.

