Скаути залишилися задоволеними: МЮ після поразки від Брентфорда посилив інтерес до Ярмолюка

Скаути Манчестер Юнайтед були присутніми на матчі команди проти Брентфорда у 6-му турі АПЛ та залишилися задоволеними діями українського хавбека "бджіл" Єгора Ярмолюка.

Про це повідомляє Sport Arena.

Раніше англійські ЗМІ повідомляли, що Манчестер Юнайтед виявляє серйозний інтерес до 21-річного українця, а після очного матчу з Брентфордом він виріс ще більше.

Нагадаємо, Ярмолюк отримав одну з найкращих оцінок серед всіх задіяних гравців "бджіл" у матчі 6-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (3:1). Зазначимо, що Єгор у цьому поєдинку відзначився дебютним асистом за клуб.

Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 15 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що Ярмолюка планує придбати переможець Ліги Європи Тоттенгем.