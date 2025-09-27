Українська правда
Скаути залишилися задоволеними: МЮ після поразки від Брентфорда посилив інтерес до Ярмолюка

Олексій Мурзак — 27 вересня 2025, 20:38
Скаути залишилися задоволеними: МЮ після поразки від Брентфорда посилив інтерес до Ярмолюка
Єгор Ярмолюк (ліворуч)
Getty Images

Скаути Манчестер Юнайтед були присутніми на матчі команди проти Брентфорда у 6-му турі АПЛ та залишилися задоволеними діями українського хавбека "бджіл" Єгора Ярмолюка.

Про це повідомляє Sport Arena.

Раніше англійські ЗМІ повідомляли, що Манчестер Юнайтед виявляє серйозний інтерес до 21-річного українця, а після очного матчу з Брентфордом він виріс ще більше.

Нагадаємо, Ярмолюк отримав одну з найкращих оцінок серед всіх задіяних гравців "бджіл" у матчі 6-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (3:1). Зазначимо, що Єгор у цьому поєдинку відзначився дебютним асистом за клуб.

Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 15 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що Ярмолюка планує придбати переможець Ліги Європи Тоттенгем.

