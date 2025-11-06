Визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Брейдабліком

У четвер, 6 листопада, донецький Шахтар обіграв ісландський Брейдаблік в межах 3-го туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Найкращим у зустрічі було визнано півзахисника "гірників" Артема Бондаренка, який отримав від SofaScore 8,5 балів.

Хавбек розпочав гру у стартовому складі, відіграв 68 хвилин та відзначився голом, відкривши рахунок в матчі. За цей час він віддав 96% точних пасів (54 з 56), завдав 2 удари у площину воріт, двічі виніс м'яч та 4 рази виграв боротьбу за позицію.

Зазначимо, що центральний захисник гірників Алаа Грам отримав другу найвищу оцінку у матчі – 8,1.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії.