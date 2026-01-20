Українська правда
Українець Романчук потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Румунії

Софія Кулай — 20 січня 2026, 12:30
Центральний захисник Університаті Крайови Олександр Романчук потрапив у символічну збірну 22 туру чемпіонату Румунії.

26-річний український футболіст був відзначений статистичним порталом SofaScore. Романчук отримав оцінку 7.7. Компанію українцю у центрі захисту команди туру склав оборонець ФКСБ Міхай Ліксандру, який отримав такий же бал, як Олександр.

У 22 турі румунської першості Крайова на виїзді розгромила Петролул 4:0. Романчук вийшов у старті та відіграв повний матч.

Крайова лідирує після 22-х турів, набравши 43 бали.

Нагадаємо, що Романчук виступає за румунський клуб із липня 2025-го, коли перейшов із Кривбаса. За Крайову захисник вже провів 29 ігор (6 голів та 2 асисти).

Наступний поєдинок Крайова проведе у суботу, 24 січня, вдома проти Ботошані. Початок зустрічі – о 20:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що Романчук отримав нагороду "Найкращий захисник" у чемпіонату Румунії.

