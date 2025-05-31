Капітан ПСЖ Маркіньйос перед фіналом Ліги чемпіонів вийшов на поле з 10-річний українцем Михайликом Палієм.

Михайлик є апмфутболістом команди Покрови. Цей клуб став переможцем Суперліги України з ампфутболу.

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Скриншот

Раніше повідомлялося, що соціальний проєкт Української асоціації футболу з розвитку та популяризації ампфутболу "Ліга дужих" став лауреатом престижної премії UEFA FootbALL Awards 2025 у категорії "Національна асоціація".

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2024/25 між ПСЖ та Інтером, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.