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На рівні з АПЛ: УАФ отримала нагороду від УЄФА за роботу в галузі ампфутболу

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 17:05
На рівні з АПЛ: УАФ отримала нагороду від УЄФА за роботу в галузі ампфутболу
УАФ

Соціальний проєкт Української асоціації футболу з розвитку та популяризації ампфутболу "Ліга дужих" став лауреатом престижної премії UEFA FootbALL Awards 2025 у категорії "Національна асоціація".

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Ця нагорода є знаком міжнародного визнання пріоритетного соціального напряму роботи УАФ – розвитку адаптивних видів футболу. Нагородження відбулося під час форуму UEFA RESPECT у Цюриху (Швейцарія).

Разом з Українською асоціацією футболу лауреатами цьогорічної премії стали: Англійська Прем’єр-ліга, клуби Евертон та Ліверпуль, а також легендарна гравчиня та тренерка Кароліна Мораче.

Уже цими вихідними відбудеться другий всеукраїнський турнір з ампфутболу. Паралельно асоціація активно готується до запуску першого в історії чемпіонату України з ампфутболу.

Зазначимо, що ампфутбол – це адаптивний вид спорту, різновид футболу на милицях для людей із травмами та ампутаціями.

Як відомо, у березні Верес став другим клубом Української Прем'єр-ліги після Шахтаря, який заснував власну команду з ампфутболу.

Українська асоціація футболу (УАФ) УЄФА ампфутбол

Українська асоціація футболу (УАФ)

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