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Малиновський опинився поза заявкою Дженоа на матч з Лаціо

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 13:30
Малиновський опинився поза заявкою Дженоа на матч з Лаціо
Руслан Малиновський
Getty Images

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський опинився поза заявкою команди на матч проти Лаціо в межах Серії А.

Про це повідомляє пресслужба "грифонів".

Зустріч з римським колективом відбудеться сьогодні о 19:30 за київським часом. Зазначимо, що окрім Руслана, до складу команди не потрапив Максвелл Корне.

Нагадаємо, Малиновський отримав травму на тренуванні Дженоа та уже пропустив матч 32 туру Серії А проти Верони. Раніше повідомлялося про те, що 31-річний українець, найімовірніше, відновиться до матчу 34 туру проти Комо (27 квітня).

У поточному сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.

Раніше стали відомі плани Дженоа стосовно головного тренера команди Вієйра.

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