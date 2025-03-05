Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру Серії А

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру італійської Серії А.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Українець отримав оцінку 7.0 за свій виступ, яку мають більшість з представлених футболістів. Найкращим гравцем туру став представник Болоньї Ріккардо Орсоліні, який отримав 7.5 балів.

Нагадаємо, Довбик з'явився на заміну у матчі проти Комо і своїм голом з передачі Ренша приніс перемогу "вовкам".

За той матч форвард отримав одну з найкращих оцінок в команді за версією Sofascore.

Загалом на рахунку Артема 14 м'ячів та чотири асисти у 34 матчах сезону-2024/25.

Раніше ексфутболіст Роми заявив, що українському футболісту не довіряють в Італії.