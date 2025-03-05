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Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру Серії А

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 13:53
Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру Серії А
Артем Довбик
Getty Images

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру італійської Серії А.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Українець отримав оцінку 7.0 за свій виступ, яку мають більшість з представлених футболістів. Найкращим гравцем туру став представник Болоньї Ріккардо Орсоліні, який отримав 7.5 балів.

Нагадаємо, Довбик з'явився на заміну у матчі проти Комо і своїм голом з передачі Ренша приніс перемогу "вовкам".

За той матч форвард отримав одну з найкращих оцінок в команді за версією Sofascore.

Загалом на рахунку Артема 14 м'ячів та чотири асисти у 34 матчах сезону-2024/25.

Раніше ексфутболіст Роми заявив, що українському футболісту не довіряють в Італії.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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