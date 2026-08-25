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Заб'є чимало голів протягом сезону: півзахисник Болоньї – про Довбика

Денис Іваненко — 25 серпня 2026, 12:15
Заб'є чимало голів протягом сезону: півзахисник Болоньї – про Довбика
Артем Довбик
Скриншот

Йєнс Одгор висловився про перший матч Болоньї в сезоні та дебют за команду Артема Довбика.

Його слова передає клубна пресслужба.

"Червоно-сині" вдома поступились Лаціо з рахунком 0:1. Українець вийшов на заміну на 60-й хвилині та лише тричі торкнувся м'яча.

Півзахисник переконаний, що уродженець Черкас додаватиме протягом кампанії та буде корисний команді, в яку перейшов на правах оренди.

"Ми розпочали сезон не найкращим чином, і нам, безперечно, потрібно покращувати свою гру. Ми були розчаровані, що не змогли подарувати нашим уболівальникам перемогу на домашньому стадіоні.

Але наш підхід до гри все одно був позитивним. Пікколі та Довбик? Вони обоє дуже хороші гравці, і я впевнений, що вони заб'ють чимало голів протягом сезону", – сказав Одгор.

Зазначимо, що в наступному турі Болонья на виїзді зіграє проти Аталанти. Гра відбудеться 31 серпня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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