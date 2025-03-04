Ексфорвард збірної Італії: В Ромі не довіряють Довбику
Артем Довбик
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Колишній нападник Роми та збірної Італії Франческо Граціані вважає, що Рома спробує продати форварда збірної України Артема Довбика наприкінці поточного сезону.
72-річного італійця цитує ReteSport.
"Думаю, в Ромі не дуже довіряють Довбику. На мою думку, він якісний гравець, але в нього багато недоліків, тому я не можу сказати, що я ним захоплююсь. Якщо Рома знайде можливість його продати, то, напевно, вони це зроблять", – заявив італієць.
Граціані виступав за Рому у 1983 – 1986 роках. У 1982 році став чемпіоном світу в складі збірної Італії.
Нагадаємо, 2 березня гол Довбика приніс Ромі перемогу над Комо (2:1) в 27 турі Серії А. Сумарно на рахунку українця 14 голів і 4 асисти в 34 матчах у всіх турнірах.