П'ять місяців без ігрової практики – це непросто: тренер Болоньї відреагував на дебют Довбика

Наставник Болоньї Доменіко Тедеско висловився про дебют за свою команду Артема Довбика в першому турі Серії А.

Його слова передає TUTTOmercatoWEB.

Українець вийшов на заміну в домашньому матчі проти Лаціо на 60-й хвилині. Це сталось за рахунку 0:1, який до завершення гри так і не змінився.

Фахівець оцінив виступ нашого форварда й іншого новачка Роберто Пікколі, якого уродженець Черкас замінив.

"Роберто добре виступив, а потім втратив форму через спеку та навантаження, що негативно позначається на гравцеві його рівня. Артем працює окремо з командою та виконує додаткові вправи для швидкого відновлення. Сподіваюся, він скоро повернеться на колишній рівень, але п'ять місяців без ігрової практики – це непросто", – сказав Тедеско.

Зазначимо, що в дебютному поєдинку Артем лише тричі торкнувся м'яча. Він двічі його втратив, віддав одну точну передачу, а також програв одне єдиноборство.

У наступному турі Болонья зіграє на виїзді проти Аталанти. Матч відбудеться 31 серпня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше Андрій Воробей висловився про перехід Довбика до "червоно-синіх" на правах оренди. Він назвав три фактори, від яких буде залежати успіх центрального форварда.