Українки обіграли Словаччину в плейоф відбору до ЧС-2027

Жіноча збірна України з футболу обіграла Словаччину в першому матчі півфіналу плейоф відбору до чемпіонату світу 2027 року. Команда Ії Андрущак на виїзді здобула перемогу з рахунком 3:1.

Горами у складі збірної України відзначалися Вікторія Гірин, Вероніка Андрухів і Тетяна Бойчук.

Відбір до ЧС-2027, плейоф

Півфінал, перший матч

Словаччина – Україна – 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 10 Гірин, 1:1 – 42 Шнурковська, 1:2 – 47 Андрухів, 1:3 – 52 Бойчук

Матч-відповідь відбудеться 13 жовтня, початок – о 18:00 за київським часом.

У разі успіху в фіналі плейоф кваліфікації на українок чекатиме протистояння з переможцем пари Греція – Англія. Двоматчеве протистояння фінального раунду кваліфікації пройде в період з 26 листопада до 5 грудня.