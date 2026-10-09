Українки обіграли Словаччину в плейоф відбору до ЧС-2027
УАФ
Жіноча збірна України з футболу обіграла Словаччину в першому матчі півфіналу плейоф відбору до чемпіонату світу 2027 року. Команда Ії Андрущак на виїзді здобула перемогу з рахунком 3:1.
Горами у складі збірної України відзначалися Вікторія Гірин, Вероніка Андрухів і Тетяна Бойчук.
Відбір до ЧС-2027, плейоф
Півфінал, перший матч
Словаччина – Україна – 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 – 10 Гірин, 1:1 – 42 Шнурковська, 1:2 – 47 Андрухів, 1:3 – 52 Бойчук
Матч-відповідь відбудеться 13 жовтня, початок – о 18:00 за київським часом.
У разі успіху в фіналі плейоф кваліфікації на українок чекатиме протистояння з переможцем пари Греція – Англія. Двоматчеве протистояння фінального раунду кваліфікації пройде в період з 26 листопада до 5 грудня.