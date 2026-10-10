Збірна України WU-17 зазнала другої поспіль поразки у відборі на Євро-2027, поступившись Шотландії

Дівоча збірна України WU-17 зазнала другої поспіль поразки у першому раунді відбору на чемпіонат Європи 2027 року, поступившись одноліткам із Шотландії.

Зустріч завершилася із рахунком 1:3.

Гра, попри фінальний результат, розпочалася для підопічних Людмили Лемешко вдало. "Синьо-жовті" заробили пенальті на свою користь, й вже на 19-й хвилині Прядко відкрила лік забитим голам.

Українки зуміли втримати рахунок до середини другого тайму. На 74-й хвилині Гоуп відквитала один м'яч, а вже через 12 хвилин оформила дубль. "Синьо-жовті" втратили контроль над грою, й вже на 89-й хвилині Гірун зрізала м'яч у власні ворота.

Відбір Євро-2027 (WU-17)

10 жовтня

Шотландія WU-17 – Україна WU-17 – 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Прядко (пен.), 1:1 – 74 Гоуп, 2:1 – 86 Гоуп, 3:1 – 89 Гірун (аг)

Далі на команду Людмили Лемешко очікує протистояння з Румунією (13 жовтня о 15:00 за київським часом).

Нагадаємо, що у стартовому матчі відбіркового етапу збірна України розгромно поступилася Фінляндії (4:0).

Зауважимо, що збірна України виступає у квартеті A6. За підсумками першого раунду відбору у Лізі А вилітають у нижчий дивізіон команди, які посіли четверте місце.

У другому етапі Ліги А визначаться сім збірних-учасниць чемпіонату Європи, який проходитиме з 9-го по 22 травня 2027 року. Варто зазначити, що Фінляндія є країною-господаркою цієї європейської першості, тому її участь на турнірі гарантована, попри результат у груповому етапі.