Шевченко відреагував на запрошення збірної України на товариський турнір у Канаду

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував запрошення збірної України на канадський турнір Canadian Shield, який пройде на початку червня. Він вдячний за таку можливість, а також акцентував увагу на тому, що в цій країні є велика українська громада.

Його слова цитує Canadasoccer.com.

"Я щиро вдячний за запрошення від Канадської футбольної асоціації. Впевнений, що ці майбутні матчі стануть важливою спортивною та соціальною подією для обох наших націй. Українська громада Канади завжди підтримувала нашу збірну в усьому світі, а тепер настала наша черга відвідати їх. Канада є сильним партнером України, і ми раді прийняти це запрошення. Окрім матчів, ми також плануємо соціальні та благодійні ініціативи", – заявив Шевченко.

Нагадаємо, на турнірі "синьо-жовті" 7 червня зіграють проти Канади, а 10 червня команда Сергія Реброва поміряється силами з Новою Зеландією.

Найближчі матчі збірна України проведе проти Бельгії в межах плейоф Ліги націй УЄФА.

Перша зустріч між збірними України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.