Збірна України дізналася суперників на товариському турнірі в Канаді

Збірна України з футболу в червні зіграє товариські матчі проти Канади та Нової Зеландії.

Про це повідомила Канадська асоціація футболу.

Поєдинки пройдуть у межах турніру Canadian Shield у місті Торонто. Матчі відбудуться 7 та 10 червня.

Ще одним учасником буде збірна Кот-д'Івуару, але з нею українці не гратимуть. У першій зустрічі "синьо-жовті" поміряються силами проти Канади, далі буде матч із представниками Океанії.

У турнірі нараховується три очки за перемогу, одне очко за нічию та два очки за перемогу в серії пенальті.

Зазначимо, що в рейтингу ФІФА команда Сергія Реброва посідає 25 місце, що є найкращим показником серед усіх учасників Canadian Shield. Господарі посідають 31 місце, Кот-д'Івуар також входить до п'ятдесятки найкращих – 46 місце, а ось Нова Зеландія перебуває ближче до кінця першої сотні – 89 сходинка.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Відбір на ЧС-2026 в Європі стартуватиме 21 березня 2025 року. Однак для України він розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.

Найближчі матчі збірна України проведе проти Бельгії в межах плейоф Ліги націй УЄФА.

Перша зустріч між збірними України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.