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Уособлення всього найкращого у футболі: Шевченко відреагував на смерть легенди Мілана

Денис Іваненко — 1 серпня 2026, 07:34
Уособлення всього найкращого у футболі: Шевченко відреагував на смерть легенди Мілана
Барезі та Шевченко
Getty Images

Президент УАФ Андрій Шевченко відреагував на смерть легенди футболу Франко Барезі.

Відповідний пост він зробив в інстаграмі.

Колишній футболіст Мілана тепло висловився про легенду "росонері". Він заявив, що багаторічний капітан "червоно-чорних" був видатною особистістю. 

"Міланіст назавжди. Легенда. Чудова людина. Приклад для наслідування. Уособлення всього найкращого у футболі. Прощавай, дорогий і вічний Франко Барезі", – написав Шевченко.

Зазначимо, що серце італійця зупинилось 31 липня. Він пішов у засвіти в 66-річному віці.

Барезі протягом 15 сезонів був капітаном Мілана. Після цього залишався у структурі клубу, де працював до останнього.

Загалом у складі "росонері" легендарний ліберо провів понад 700 матчів. Він виграв із міланцями 20 трофеїв.

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