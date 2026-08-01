Уособлення всього найкращого у футболі: Шевченко відреагував на смерть легенди Мілана

Президент УАФ Андрій Шевченко відреагував на смерть легенди футболу Франко Барезі.

Відповідний пост він зробив в інстаграмі.

Колишній футболіст Мілана тепло висловився про легенду "росонері". Він заявив, що багаторічний капітан "червоно-чорних" був видатною особистістю.

"Міланіст назавжди. Легенда. Чудова людина. Приклад для наслідування. Уособлення всього найкращого у футболі. Прощавай, дорогий і вічний Франко Барезі", – написав Шевченко.

Зазначимо, що серце італійця зупинилось 31 липня. Він пішов у засвіти в 66-річному віці.

Барезі протягом 15 сезонів був капітаном Мілана. Після цього залишався у структурі клубу, де працював до останнього.

Загалом у складі "росонері" легендарний ліберо провів понад 700 матчів. Він виграв із міланцями 20 трофеїв.