Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью пригадав трансфер українського нападника Андрія Шевченка у лондонський Челсі.

Його цитує BBC.

Португальський фахівець очолював англійський гранд із 2004-го по 2006-й рік. Саме у цей період він перетнувся із тодішнім форвардом збірної України.

"Особливий" відверто зізнався, що ніколи не хотів підписувати володаря Золотого м'яча-2004.

"Абрамович – неймовірно захоплена футболом людина, але він нічого не знав про ситуацію (у футбольному плані – прим. ред.). Шевченко з'явився у списку через зв'язки з босом і агентами. Я ніколи не хотів його підписувати, але нікому про це не сказав, тож це також моя відповідальність. Хочете знати, кого хотів підписати я? Ето'О", – заявив Моурінью.

Нагадаємо, що Шевченко перебрався до Лондона у 2006-му за близько 30 мільйонів фунтів, покинувши італійський Мілан. У футболці "аристократів" провів 77 ігор, у яких відзначився 22 голами та 13 асистами. Разом із Челсі здобув 2 титули – перемоги у Кубку країни та Кубку англійської ліги.

Відзначимо, що 11 червня 2026-го Моурінью повернувся до керма Реала, у якому вже запровадив низку нових правил, щоб покращити дисципліну мадридців.