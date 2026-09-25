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Україна й Угорщина визначились із формами на матч Ліги націй

Денис Іваненко — 25 вересня 2026, 12:10
Україна й Угорщина визначились із формами на матч Ліги націй
Збірна України з футболу
Getty Images

Збірні Угорщини й України показали ігрові форми, в яких зіграють матч першого туру Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила УАФ.

Обидва колективи вийдуть на поле у своїх домашніх комплектах. Підопічні Андреа Мальдери виступлять у жовтій формі, а угорці – в червоній.

Воротар господарів зіграє у блакитній футболці. Голкіпер збірної України матиме сірий комплект.

Форми збірних Угорщини й України на матч Ліги націй
Форми збірних Угорщини й України на матч Ліги націй
УАФ

Зазначимо, що гра відбудеться 25 вересня в Будапешті. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Напередодні прогноз на поєдинок Угорщина – Україна зробив Артем Мілевський. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням.

Нагадаємо, що це буде третє очне протистояння між збірними в історії. У 1992 році двічі перемагали угорці.

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