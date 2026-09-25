Україна й Угорщина визначились із формами на матч Ліги націй
Збірна України з футболу
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Збірні Угорщини й України показали ігрові форми, в яких зіграють матч першого туру Ліги націй-2026/27.
Про це повідомила УАФ.
Обидва колективи вийдуть на поле у своїх домашніх комплектах. Підопічні Андреа Мальдери виступлять у жовтій формі, а угорці – в червоній.
Воротар господарів зіграє у блакитній футболці. Голкіпер збірної України матиме сірий комплект.
Зазначимо, що гра відбудеться 25 вересня в Будапешті. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Напередодні прогноз на поєдинок Угорщина – Україна зробив Артем Мілевський. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням.
Нагадаємо, що це буде третє очне протистояння між збірними в історії. У 1992 році двічі перемагали угорці.