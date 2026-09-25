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Збірна України оголосила заявку на матч з Угорщиною в Лізі націй

Денис Іваненко — 25 вересня 2026, 09:51
Збірна України оголосила заявку на матч з Угорщиною в Лізі націй
Збірна України з футболу
Getty Images

Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери опублікував список гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Угорщини в Лізі націй.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У заявку на гру увійшло 23 футболісти. До неї не потрапили семеро гравців, які були викликані на збір: Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень, Іван Варфоломєєв та Роман Яремчук.

Заявка збірної України

  • Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.
  • Захисники: Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Олександр Драмбаєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко.
  • Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Максим Хлань, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина.
  • Нападники: Ігор Краснопір, Владислав Ванат, Данило Сікан, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, що матч відбудеться 25 вересня в Будапешті. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на гру Угорщина – Україна зробив Артем Мілевський.

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