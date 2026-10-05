Не варто очікувати результативної гри: Шелаєв – про другу зустріч України з Угорщиною у Лізі націй

Колишній півзахисник збірної України та асистент наставника Колоса Олега Шелаєва прогнозує нерезультативний матч проти Угорщини у 4-му турі Ліги наці-2026/27.

Його слова передає Sport.ua.

"На мій погляд, не варто очікувати результативної гри. Суперники діятимуть обережно, дорожитимуть м'ячем, адже надто важлива ціна цього протистояння. У випадку невдачі одна зі збірних різко погіршить свої шанси на підвищення в класі. До того ж у складах обох учасників є серйозні кадрові втрати, що негативно позначиться на грі. У нашій збірній, переконаний, відчуватиметься відсутність Судакова, Миколенка та Матвієнка. Мій прогноз – 1:1, і українці та угорці ще зможуть у листопаді замахнутися на завоювання першого місця у своїй підгрупі", – сказав Шелаєв.

Перша зустріч між цими збірними, яка відбулася у стартовому турі ЛН-2026/27, закінчилася мінімальною перемогою України (1:0). Автором єдиного голу став Данило Сікан, який пропустить найближчу гру через перебір жовтих карток.

Майбутнє протистояння Україна – Угорщина відбудеться 5 жовтня. Початок – о 21:45 (за київським часом). За текстовою онлайн-трансляцією дуелі можна буде стежити – за посиланням.

Раніше свої прогнози на протистояння зробили Іван Гецко, Максим Шацьких та Сергій Нагорняк. Напередодні поєдинку президент УАФ Андрій Шевченко оцінив лідера угорців Домініка Собослая, звернувшись до зірки Ліверпуля.