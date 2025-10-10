Якщо перемагати, то зараз: Україна зіграє з Ісландією у третьому турі відбору чемпіонату світу

Сьогодні, 10 жовтня, національная збірна України проведе свій третій матч у межах групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Суперником підопічних Сергія Реброва стане збірна Ісландії, яка краще за "синьо-жовтих" стартувала у відборі мундіалю. У першому турі Групи D ісландці розгромили Азербайджан (5:0), після чого зазнали поразки у грі з Францією (1:2), де вони претендували на нічию. Проте їхній рятівний гол на 88-й хвилині був скасований через фол.

Матч третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 між Ісландією та Україною проходитиме у Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат світу-2026 – кваліфікація

Група D, 3 тур, 10 жовтня

21:45 Ісландія – Україна

Після перших двох турів відбору ЧС-2026 збірна України посідає третє місце квартету D. На старті кваліфікації українська команда програла Франції (0:2), а потім сенсаційно втратила очки, не зумівши переграти Азербайджан (1:1).

