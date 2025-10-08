Україна U-21 – Угорщина U-21: де дивитися матч кваліфікації Євро-2027

Молодіжна збірна України U-21 зіграє з однолітками з Угорщини у 2 турі відбіркового етапу на чемпіонат Європи-2027.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 10 жовтня, у словенському місті Мурска Собота на стадіоні Фазанерія. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Трансляція матчу в Україні буде доступна ексклюзивно на ОТТ-платформі MEGOGO.

Цього місяця на українську молодіжку очікуються два поєдинки проти Угорщини (10 жовтня) та Хорватії (14 жовтня) у межах кваліфікації Євро-2027. На ці матчі Мельгоса викликав 24 футболістів.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу відбору чемпіонату Європи-2027 Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" очолюють групу Н. Окрім Литви, Угорщини та Хорватії українська команда зіграє ще й з Туреччиною.