Олімпійська збірна України зіграє проти Італії U-21 на міжнародному турнірі у Франції

Олімпійська збірна України з футболу зіграє проти Італії U-21 у другому матчі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції.

Поєдинок відбудеться 6 червня. Початок зустрічі — о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що у першому матчі Україна розгромила Індонезію U-20 (3:0).

Попереду на підопічних Руслана Ротаня ще чекають ігри проти Панами та Японії.

Розклад матчів України

6 червня, 16:00. Україна — Італія

8 червня, 18:30. Україна — Панама

10 червня, 15:30. Україна — Японія

Напередодні з'явилась інформація, що лондонський Челсі не буде відпускати українського вінгера Михайла Мудрика на олімпійський футбольний турнір у Парижі.



