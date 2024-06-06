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Олімпійська збірна України зіграє проти Італії U-21 на міжнародному турнірі у Франції

Владислав Уткін — 6 червня, 09:55
Олімпійська збірна України зіграє проти Італії U-21 на міжнародному турнірі у Франції

Олімпійська збірна України з футболу зіграє проти Італії U-21 у другому матчі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції.

Поєдинок відбудеться 6 червня. Початок зустрічі — о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що у першому матчі Україна розгромила Індонезію U-20 (3:0).

Попереду на підопічних Руслана Ротаня ще чекають ігри проти Панами та Японії.

Розклад матчів України

  • 6 червня, 16:00. Україна — Італія
  • 8 червня, 18:30. Україна — Панама
  • 10 червня, 15:30. Україна — Японія
Напередодні з'явилась інформація, що лондонський Челсі не буде відпускати українського вінгера Михайла Мудрика на олімпійський футбольний турнір у Парижі.

Італія Олімпійська збірна України з футболу

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