Україна U-23 — Індонезія U-20: Огляд матчу олімпійської збірної

Олімпійська збірна України з футболу перемогла Індонезію U-20 у першому турі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revell у Франції.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Голами відзначилися Геннадій Сінчук, Микола Михайленко та Олег Федір.

Tournoi Maurice Revell

Франція

Перший тур

4 червня

Україна U-23 - Індонезія U-20 3:0

Голи: 1:0 – Сінчук 9, 2:0 – Михайленко 30, 3:0 – Федір 59.

На груповому етапі турніру Україна також зіграє проти Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитись за цим посиланням .

Розклад матчів України

6 червня, 16.00. Україна - Італія

8 червня, 18.30. Україна - Панама

10 червня, 15.30. Україна - Японія

Нагадаємо, раніше Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов прокоментував це рішення .