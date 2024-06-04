Олімпійська збірна України зіграє проти Індонезії U-23 на міжнародному турнірі у Франції

Олімпійська збірна України з футболу зіграє проти Індонезії U-23 у першому матчі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції.

Поєдинок відбудеться 4 червня. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

Також на груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.

Розклад матчів України

4 червня, 19:00. Індонезія — Україна

6 червня, 16:00. Україна — Італія

8 червня, 18:30. Україна — Панама

10 червня, 15:30. Україна — Японія

Нагадаємо, раніше Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов прокоментував це рішення.