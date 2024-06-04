Олімпійська збірна України зіграє проти Індонезії U-23 на міжнародному турнірі у Франції
Олімпійська збірна України з футболу зіграє проти Індонезії U-23 у першому матчі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції.
Поєдинок відбудеться 4 червня. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.
Також на груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.
Розклад матчів України
- 4 червня, 19:00. Індонезія — Україна
- 6 червня, 16:00. Україна — Італія
- 8 червня, 18:30. Україна — Панама
- 10 червня, 15:30. Україна — Японія
Нагадаємо, раніше Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов прокоментував це рішення.