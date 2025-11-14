Українська правда
Туреччина U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2027

Денис Шаховець — 14 листопада 2025, 12:00
Туреччина U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2027
Фото Андрія Гарбовського/УАФ

У п'ятницю, 14 листопада, команда Унаї Мельгоси зустрінеться з лідером відбіркової групи на Євро-2027 (U-21) – національною командою Туреччини.

Гра відбудеться в Стамбулі на стадіоні "Реджеп Таїп Ердоган", початок – о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію від Української асоціації футболу у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною, після чого програли Хорватії.

LIVE трансляція

