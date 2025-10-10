Молодіжна збірна України вирвала нічию в Угорщини у відборі на Євро-2027

Молодіжна збірна України у номінально домашньому матчі зіграла внічию з Угорщиною у межах відбору до чемпіонату Європи-2027.

Зустріч завершилась з рахунком 3:3.

"Синьо-жовті" вийшли вперед на 8-й хвилині гри. Артем Степанови використав дальню передачу партнера, виграв боротьбу в оборонця та перекинув голкіпера суперника.

Угорці зрівняли рахунок після реалізації одинадцятиметрового. А у другій половині змогли вийти вперед після стрімкої контратаки, яку завершив Едін Молнар ударом у ближній кут.

Українці стараннями нападника Зорі Андрія Маткевича, який підловив на помилці оборонця угорців, відновила рівновагу. Проте майже одразу "синьо-жовті" пропустили третій гол – ударом з лінії штрафного відзначився Ноа Феньйо.

Врятував збірну України від поразки Ілля Крупський. Оборонець завдав потужного удару з лінії штрафного майданчика.

Євро-2027 – Кваліфікація

Група H, 10 жовтня

Україна U-21 – Угорщина U-21 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Степанов, 1:1 – Туболі (пен), 1:2 – 60 Молнар, 2:2 – 76 Маткевич, 2:3 – 80 Феньйо, 3:3 – 86 Крупський

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу відбору чемпіонату Європи-2027 Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0.