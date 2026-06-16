Збірна України перед Євро-2026 натуралізувала 17-річного вінгера Пітерборо

Юнацька збірна України (U-19) оголосила заявку команди на тренувальні збори, які відбудуться у Кракові перед стартом чемпіонату Європи 2026.

Про це повідомляє УАФ.

До розширеної заявки Дмитра Михайленка увійшли 22 футболісти – на двох більше, ніж дозволяє остаточна заявка на турнір.

Серед викликаних гравців є й двоє нових натуралізованих футболістів. Йдеться про 19-річного опорного півзахисника Сергія Ігнаткова, який виступає за боснійське Сараєво, та 17-річного хавбека англійського Пітерборо Патрика Сикута.

За даними ТаТоТаке, у боротьбі за Сикута Українська асоціація футболу випередила Польщу, яка також розраховувала залучити футболіста до своєї збірної U-18.

Батько гравця має польське походження, тоді як мати є українкою. У підсумку родина Сикута обрала варіант із виступами за Україну. Футболіст уже отримав українське футбольне громадянство та зможе представляти синьо-жовтих на міжнародному рівні.

Склад юнацької збірної України (U-19)

Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Оболонь Київ), Назар Макаренко (Олександрія).

Захисники: Нікіта Калюжний, Михайло Решетніков, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі — Шахтар Донецьк), Кирило Дигтяр, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст Харків), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати Львів), Костянтин Губенко (Динамо Київ).

Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія Мюнхен, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос Пірей, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Артур Ухань (Татран Прешов, Словаччина), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Олександр Фещенко (Оболонь Київ), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія).

Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон Берлін, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас Кривий Ріг).

Чемпіонат Європи відбудеться в Уельсі з 28 червня до 11 липня. "Синьо-жовті" виступатимуть у квартеті В разом із Хорватією, Італією та Сербією.

Раніше повідомлялося, що уродженець Боснії Сергій Ігнатков отримав українське громадянство та представлятиме збірну України U-19 на Євро-2026.