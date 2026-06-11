Збірна України WU-19 дізналася суперників по першому раунду відбору на Євро-2027

Визначилися суперники жіночої збірної України з футболу WU-19 у першому відбірному раунді на Євро-2027.

Про це повідомляє УАФ.

"Синьо-жовті" зіграють у групі В4 разом із командами Фарерських островів, Литви та Андорри.

Ліги А та В були сформовані за підсумками другого раунду відбору Євро-2026, фінальний турнір якого пройде з 27 червня по 10 липня в Боснії і Герцеговині.

У Лізі В 24 команди були поділені шляхом жеребкування на 6 груп по 4 команди в кожній, матчі яких проходитимуть у форматі мінітурнірів в одному місці. 6 переможців груп та найкраща команда серед тих, що посядуть другі місця, підвищаться до Ліги А та продовжать боротьбу у другому раунді.

У другому раунді відбору Ліги А визначиться 7 команд, які приєднаються до господарів – Угорщини – у фінальному турнірі, що також виступатиме як відбір зони УЄФА на чемпіонат світу 2028 року серед жінок до 20 років.

Нагадаємо. у вівторок, 9 червня, молодіжна жіноча збірна України WU-19 з футболу провела третій спаринг у межах тренувального збору в болгарському Бансько, у якому зазнала розгромної поразки від команди США.