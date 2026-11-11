Україна U-19 – Ізраїль U-19: онлайн-трансляція матчу кваліфікації на Євро-2027

У середу, 11 листопада, о 13:00 (за київським часом) юнацька збірна України U-19 матчем проти однолітків із Ізраїлю стартує у другому раунді відбору на чемпіонат Європи-2027 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "Стадіо Бруно Реккьоні" в італійському Фермо.

Дивіться пряму трансляцію гри, організовану УАФ, на "Чемпіоні".

Тренерський штаб на чолі з Олегом Лужним викликав на найближчі кваліфікаційні ігри 21 футболіста. Із повною заявкою можна ознайомитися – тут.

Після протистояння проти Ізраїлю "синьо-жовті" також зіграють з Італією (14 листопада о 16:30) та Румунією (17 листопада о 14:00).

Нагадаємо, що під керівництвом Лужного українська збірна U-19 провела три товариські зустрічі, у яких програла Швеції (1:2), розписала нульову нічию з Німеччиною та переграла Шотландію (2:0).