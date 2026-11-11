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Україна U-19 – Ізраїль U-19: онлайн-трансляція матчу кваліфікації на Євро-2027

Софія Кулай — 11 листопада 2026, 10:05
Україна U-19 – Ізраїль U-19: онлайн-трансляція матчу кваліфікації на Євро-2027
Україна U-19 – Ізраїль U-19: онлайн матчу 11 листопада
УАФ

У середу, 11 листопада, о 13:00 (за київським часом) юнацька збірна України U-19 матчем проти однолітків із Ізраїлю стартує у другому раунді відбору на чемпіонат Європи-2027 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "Стадіо Бруно Реккьоні" в італійському Фермо.

Дивіться пряму трансляцію гри, організовану УАФ, на "Чемпіоні".

Тренерський штаб на чолі з Олегом Лужним викликав на найближчі кваліфікаційні ігри 21 футболіста. Із повною заявкою можна ознайомитися – тут.

Після протистояння проти Ізраїлю "синьо-жовті" також зіграють з Італією (14 листопада о 16:30) та Румунією (17 листопада о 14:00).

Нагадаємо, що під керівництвом Лужного українська збірна U-19 провела три товариські зустрічі, у яких програла Швеції (1:2), розписала нульову нічию з Німеччиною та переграла Шотландію (2:0). 

збірна України U-19

збірна України U-19

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