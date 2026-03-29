УАФ та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю: що він передбачає

Напередодні матчу національних збірних України та Швеції в межах 1/2 плейоф відбору на ЧС-2026, який завершився поразкою "синьо-жовтих", Українська асоціація футболу та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю, який закладає основу для стратегічного партнерства між організаціями.

Документ передбачає розвиток обміну знаннями, досвідом і ресурсами у широкому спектрі напрямів – від розвитку масового, жіночого та адаптивного футболу до освіти тренерів, арбітражу, цифрових інновацій, інфраструктури та спортивної науки.

Також меморандум відкриває можливості для спільних турнірів, навчальних програм, благодійних проєктів і проведення товариських матчів між національними командами.

Напередодні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав збірну України U-19 з виходом на чемпіонат Європи 2026, наголосивши, що розвиток юнацьких збірних – пріоритетний напрям асоціації сьогодні.