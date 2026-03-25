Ми десь краще граємо проти сильніших команд, – Яремчук оцінив збірну Швеції

Нападник збірної України та французького Ліона Роман Яремчук висловився про найближчого суперника "синьо-жовтих" у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це він розповів для ютуб-каналу УАФ.

За словами форварда, Україні випала найсильніша команда з усіх, які були. Яремчук не виключає, що такий жереб може зіграти на руку команді Сергія Реброва, яка краще грає проти сильніших суперників.

Роман додав, що українські футболісти добре пам'ятають болючий виїзд в Уельс, де для нього була одна з найважчих поразок у кар'єрі.

"Можливо, це для нас краще, тому що, як мені здається, ми десь краще граємо проти сильніших команд. Не вміємо ми грати проти команди, яка низько обороняється і створює низький блок. Це буде дійсно вирішальний матч для нас, тому що ми пам'ятаємо, чим закінчилося останній раз наша поїздка в Уельс. Було досить боляче. Напевно, одна з найтяжчих поразок в моїй кар'єрі. Не хочеться цього повторювати. Тому всі, я бачу по хлопцях, що дуже, дуже серйозно налаштовані і хочуть добути в першу чергу результат. А гра – це неважливо. В цьому матчі тільки результат важливий", – сказав Яремчук.

Нагадаємо, що головний тренер Ліона Паулу Фонсека заговорив про травму українського нападника. Попри це Роман приїхав у розташування збірної.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.