Забарний – про матч Україна – Швеція: Ми підійдемо у найкращих кондиціях

Центральний захисник французького ПСЖ Ілля Забарний висловився про приїзд у розташування збірної України та найближчий матч проти Швеції.

Про це він розповів для ютуб-каналу УАФ.

23-річний оборонець зізнався, що йому приємно повернутись у національну команду перед важливою грою плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Забарний оцінив наступного суперника України.

"Хороша команда, насправді, і я впевнений, що буде важко. Я думаю, шанси рівні у всіх, тому, так, буде важко. Ми налаштовуємось. У нас вже немає такого вибору. Треба йти з холодною головою і виборювати першу гру і далі рухатись", – сказав Ілля.

Футболіст ПСЖ запевнив, що до ключових матчів потрібно підходити із холодною головою. Забарний додав, що уся команда добре розуміє, яка відповідальність лежить на їх плечах.

"Ми всі пам'ятаємо минулий відбір чемпіонату світу, як ми після Уельсу зайшли в роздягальню, які були і тоді емоції. І, я думаю, з цим відчуттям готуємось. Я думаю, через спокій всіх інших, через впевненість ми підходимо. Ми підійдемо в найкращих кондиціях, а там вже буде як буде", – відповів захисник "синьо-жовтих".

Матч Україна – Швеція відбудеться у четвер, 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.