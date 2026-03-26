Замало часу було на підготовку, – Сабо спрогнозував результат матчу Україна – Швеція

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями перед протистоянням команди Сергія Реброва проти Швеції у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Його цитує Blik.ua.

На думку екснаставника, навіть попри те, що в українській збірній є ціла гора травмованих та декілька дискваліфікованих гравців, Ребров все ж зібрав бойову команду. За словами Сабо, Артема Довбика та Олександра Зінченка буде ким замінити.

Також футбольний експерт не приховує радісних емоцій від того, що участь у матчі зможе взяти нападник Ліона Роман Яремчука, який отримав ушкодження ще у французькому клубі.

Сабо розповів, що його найбільше турбує у стані "синьо-жовтих", виділивши фаворита півфінального протистояння.

"Однак є й те, що особисто мене турбує, а саме – незіграність команди Реброва. Замало часу було на підготовку, менше ніж тиждень, а востаннє збірна грала ще в листопаді минулого року. Вважаю, що фаворитом у цій грі все ж є Україна. Думаю, що основний час гри завершиться бойовою, результативною нічиєю 1:1, а далі вже багато чого залежатиме від фортуни. Сподіваюсь, фарт буде на боці наших хлопців, дуже на це сподіваюся, вірю в них", – сказав Сабо.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.