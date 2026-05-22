Збірна Норвегії оголосила заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Норвегії визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Склад збірної Норвегії:

Воротарі: Ер'ян Нюланд (Севілья), Сандер Тангвік (Гамбург), Егіл Селвік (Вотфорд).

Захисники: Крістоффер Аєр (Брентфорд), Лео Естігор (Дженоа), Давід Меллер Вольфе (Вулвергемптон), Фредрік Андре Бйоркан (Буде-Глімт), Маркус Голмгрен Педерсен (Торіно), Торбйорн Геггем (Болонья), Сондре Лангос (Дербі Каунті), Хенрік Селебакке Фальченер (Вікінг), Джуліан Раєрсон (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Мортен Торсбі (Кремонезе), Патрік Берг (Буде-Глімт), Сандер Берге (Фулгем), Мартін Едегор (Арсенал), Фредрік Аурснес (Бенфіка), Крістіан Торстведт (Сассуоло), Телоніус Осгор (Рейнджерс), Антоніо Нуса (РБ Лейпциг), Андреас Шельдеруп (Бенфіка), Оскар Бобб (Фулгем), Єнс Петтер Гауге (Буде-Глімт).

Нападники: Александр Сьорлот (Атлетико), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Йорген Странд Ларсен (Кристал Пелес).

Нагадаємо, збірна Норвегії кваліфікувалася на чемпіонат світу з першого місця у групі I, випередивши Італію, Ізраїль, Естонію та Молдову. На груповому етапі чемпіонату світу норвежці зіграють проти Іраку (17 червня), Сенегалу (23 червня) та Франції (26 червня).

Зауважимо, що напередодні збірна Франції оголосила заявку на ЧС-2026.