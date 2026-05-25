Хамес та Суарес у складі: збірна Колумбії оголосила заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Колумбії визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

Склад збірної Колумбії:

Воротарі : Каміло Варгас (Атлас), Альваро Монтеро (Велес Сарсфілд), Давид Оспіна (Атлетико Насьональ)

Захисники : Давінсон Санчес (Галатасарай), Джон Лукумі (Болонья), Єррі Міна (Кальярі), Вільєр Дітта (Крус Асуль), Даніель Муньйос (Крістал Пелес), Сантьяго Ар'яс (Індепендьєнте), Хоан Мохіка (Мальорка), Дейвер Мачадо (Нант)

Півзахисники : Річард Ріос (Бенфіка), Джефферсон Лерма (Крістал Пелес), Кевін Кастаньйо (Рівер Плейт), Хуан Портілья (Атлетико Паранаенсе), Густаво Пуерта (Расінг Сантандер), Джон Ар'яс (Палмейрас), Хорхе Карраскаль (Фламенго), Хуан Фернандо Кінтеро (Рівер Плейт), Хамес Родрігес (Міннесота Юнайтед), Хамінтон Кампа (Росаріо Сентраль)

Нападники: Хуан Ернандес (Бетіс), Луїс Діас (Баварія), Луїс Суарес (Спортинг), Андрес Гомес (Васку да Гама), Джон Кордоба (Краснодар)

Збірна Колумбії впевнено подолала південноамериканський відбір, посівши третє підсумкове місце у кваліфікаційній групі. На груповому етапі чемпіонату світу колумбійці зіграють з командами Португалії, ДР Конго і Узбекистану.

