Україна – Швеція: легенда Карпат дав точний прогноз на гру

Колишній півзахисник львівських Карпат Ігор Худоб'як поділився очікуваннями від поєдинку збірної України проти Швеції у відборі на ЧС-2026.

Футболіст розповів, що треба зробити команді Реброва для здобуття позитивного результату та назвав двох найнебезпечніших гравців суперника.

"Очікую на непростий матч, але сподіваюся, що збірна України покаже хорошу гру та порадує вболівальників. Перш за все перемога залежить від самовіддачі футболістів на полі, дотримання тієї установки, того плану на гру, який хоче бачити тренер, дисциплінованого виконання всього того, що заплановано. У Швеції потрібно остерігатися Віктора Дьокереша, нападника, а також Ентоні Еланги, швидкого футболіста. В принципі побоювань немає, навіть із тими травмами, які в нас є в збірній, гравці, які мають їх замінити, показують хорошу гру у своїх клубах. Я думаю, що вони гідно замінять травмованих", – сказав Худоб'як.

Він також назвав позиції, де в України можуть виникнути проблеми та спрогнозував точний рахунок зустрічі.

"Так, багато втрат у захисті, але я б не сказав, що це найпроблемніша зона збірної України. Можливо, ще й зона центрфорварда також проблемна. Потрібно добре захищатися всією командою, не тільки захисникам – тоді буде менше проблем у нас у захисті в центральній зоні. Здається, що гра буде трішки закритою, команди будуть закриватися, грати на контратаках по черзі та приділяти більше уваги захисту своїх воріт. Також думаю, що трішки додає їм злості те, що в останніх іграх Україна перемагала на Євро у 2012 та 2020 роках, і десь у них буде більше бажання перемогти. Але мій прогноз – 1:0 Україна виграє", – сказав Худоб'як.

Нагадаємо, що для виходу на ЧС-2026 підопічним Реброва треба здолати шведів, після чого переграти переможця пари Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.

Матч Україна – Швеція 26 березня розпочнеться о 21:45 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.