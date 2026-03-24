Усі розділи
Україна – Швеція: визначено суддівську бригаду на матч відбору ЧС-2026

Денис Іваненко — 24 березня 2026, 14:21
Жоау Пінейру
Став відомий склад суддівської бригади, який обслужить матч 1/2 фіналу раунду плейоф відбору на ЧС-2026 з футболу між Україною та Швецією.

Про це повідомляє УАФ.

На поєдинку працюватимуть португальські судді. Головним арбітром у полі буде Жоау Пінейру.

Його асистентами в полі стануть Бруну Жезуш та Лусіану Майя. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме бельгієць Ерік Ламбрехтс, а за роботу системи VAR відповідатимуть Тьягу Мартінш та Андре Нарсісу.

Зазначимо, що Пінейру є фартовим арбітром для України. Він обслуговував два матчі "синьо-жовтих" й обидва вони завершувались перемогами нашої національної збірної (5:0 проти Вірменії та 2:1 з Албанією).

Нагадаємо, що поєдинок команди Сергія Реброва зі шведами відбудеться 26 березня у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.

