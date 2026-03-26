Кучер розповів, як збірній України перемогти Швецію

Ексгравець збірної України Олександр Кучер вважає, що команда Сергія Реброва може перемогти Швецію завдяки командному духу.

Його слова передає NV.ua.

"Як перемогти Швецію? Завдяки командній грі, командному духу. Це те, чим завжди славилася збірна України – бійцівськими якостями, командними діями. У нас є дуже непогані, гарні виконавці, які вміють грати у футбол. Треба об'єднатися, і думаю, що можна вирішити це питання", – сказав він.

Фахівець вважає, що команди на старті зустрічі будуть діяти дуже обережно.

"Спочатку команди будуть обережні, скоріше за все, бо це дуже відповідальна гра. Усі діятимуть обережно, але все одно має визначитися переможець. Одна команда переможе", – зазначив він.

Також Кучер назвав переможця матчу Україна – Швеція.

"Я буду ставити на перемогу України, звичайно", – підсумував Кучер.

Матч плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 Україна – Швеція відбудеться у четвер, 26 березня. Номінально домашній поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Переможець півфіналу у вирішальному матчі зіграє з тріумфатором протистояння Польща – Албанія.