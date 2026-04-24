Втрата для збірної Бразилії: вінгер Челсі вибув до кінця сезону та може пропустити ЧС-2026

Тимчасовий головний тренер лондонського Челсі Калум Макфарлейн повідомив, що бразильський вінгер Естевао вибув до кінця сезону через травму задньої поверхні стегна.

Його слова передає SkySports.

Зазначається, що 18-річний бразилець отримав травму під час суботньої поразки від Манчестер Юнайтед та ризикує пропустити чемпіонат світу 2026 року.

"Естевао, на жаль, не зіграє за нас цього сезону. Він вибув на деякий час. Це справді прикро, особливо для такого молодого й талановитого гравця. Але ми тут, щоб підтримати його й бути поруч із ним. Щодо шансів Естевао на участь у чемпіонаті світу, чесно кажучи, я не впевнений у цьому. Я лише знаю, що він не зможе грати за нас. Я впевнений, що він дуже сподівається потрапити на чемпіонат світу, але я цього не знаю".

Нагадаємо, напередодні Челсі оголосив про звільнення Ліама Росеньйора з посади головного тренера команди. Наступний матч команда зіграє 26 квітня проти Лідса у півфіналі Кубку Англії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Челсі, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,05. На успіх Лідса можна поставити з коефіцієнтом 3,50 на нічию – 3,60.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.