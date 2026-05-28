Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Україна – Бельгія 4:0: відеоогляд матчу Євро-2026

Сергій Шаховець — 28 травня 2026, 15:47
Україна – Бельгія 4:0: відеоогляд матчу Євро-2026
EMF

Збірна України з мініфутболу розпочала виступ на чемпіонаті Європи 2026, що проходить у словацькій Братиславі, з розгромної перемоги над командою Бельгії (4:0).

Всі голи команда Олександра Бондаря забила у першому таймі. Спершу дублем відзначився Вадим Іванов, який згодом зазнав травми, а перед перервою по голу також забили Андрій Цопа та Денис Бланк.

Дивіться найкращі моменти поєдинку першого туру групового етапу Євро-2026 від Football Hub.

Відеоогляд матчу Україна – Бельгія

У наступному турі збірна України зіграє 29 травня проти Туреччини. Початок запланований на 15:30 за київським часом.

Читайте також :
Євро-2026 з мініфутболу: усе, що треба знати про турнір і збірну України
Збірна України з мініфутболу Мініфутбол

Збірна України з мініфутболу

Україна розгромила Бельгію у стартовому матчі на Євро-2026
Україна – Бельгія 4:0. Як "синьо-жовті" з розгромної перемоги стартували на Євро-2026
Євро-2026 з мініфутболу: усе, що треба знати про турнір і збірну України
Євро-2026 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів
Де та коли дивитися чемпіонат Європи 2026 з мініфутболу

Останні новини