Україна – Бельгія 4:0: відеоогляд матчу Євро-2026

Збірна України з мініфутболу розпочала виступ на чемпіонаті Європи 2026, що проходить у словацькій Братиславі, з розгромної перемоги над командою Бельгії (4:0).

Всі голи команда Олександра Бондаря забила у першому таймі. Спершу дублем відзначився Вадим Іванов, який згодом зазнав травми, а перед перервою по голу також забили Андрій Цопа та Денис Бланк.

У наступному турі збірна України зіграє 29 травня проти Туреччини. Початок запланований на 15:30 за київським часом.