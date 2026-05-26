Судаков ухвалив рішення щодо майбутнього в Бенфіці – ЗМІ

Сергій Шаховець — 26 травня 2026, 17:47
Півзахисник збірної України Георгій Судаков планує продовжити виступи у Бенфіці в наступному сезоні.

Про це повідомляє видання A Bola.

Судаков рішуче налаштований завоювати місце в основному складі "орлів" та продемонструвати свою найкращу версію тренерському штабу – Жозе Моурінью чи новому наставнику.

Минулого сезону Судаков виступав за Бенфіку на правах оренди, яка містила пункт про обов'язковий викуп півзахисника за 27 мільйонів. Ця сума у разі виконання бонусної складової може зрости до 32 млн. Шахтар зберігатиме 25 відсотків чистого прибутку від наступного трансфера свого вихованця.

При цьому Бенфіка не проти продати Судакова влітку, щоб оптимізувати бюджет. Втім, можливий трансфер ускладнює відсутність ігрової практики у Георгія наприкінці сезону та невихід збірної України на ЧС-2026.

У поточному сезоні Судаков зіграв за Бенфіку 36 матчів, у яких відзначився 4 голами та 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що Брага відмовилася від обміну Георгія Судакова на лідера команди Родріго Саласара.

