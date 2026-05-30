Гуцуляк розповів, чому покинув розташування збірної України

Вінгер житомирського Полісся Олексій Гуцуляк розповів про те, чому йому довелося покинути розташування збірної України.

"Я був у розташуванні збірної та готувався. До поїздки на МРТ я був упевнений, що все окей. МРТ показало, що потрібно ще 7-10 днів на відновлення. Це дуже прикро, адже сам характер травми підступний: я вже приступив до роботи та готувався розпочати збір", – заявив вінгер Полісся.

Нагадаємо, разом із Гуцуляком розташування збірної України покинув воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник. Натомість, був довикликаний півзахисник Слована Данило Ігнатенко. 31 травня та 7 червня на збірну України чекають товариські матчі проти Польщі та Данії відповідно.