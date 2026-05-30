Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гуцуляк розповів, чому покинув розташування збірної України

Олег Дідух — 30 травня 2026, 13:08
Гуцуляк розповів, чому покинув розташування збірної України
Олексій Гуцуляк
ФК Полісся

Вінгер житомирського Полісся Олексій Гуцуляк розповів про те, чому йому довелося покинути розташування збірної України.

Слова футболіста наводить Трибуна.

"Я був у розташуванні збірної та готувався. До поїздки на МРТ я був упевнений, що все окей. МРТ показало, що потрібно ще 7-10 днів на відновлення. Це дуже прикро, адже сам характер травми підступний: я вже приступив до роботи та готувався розпочати збір", – заявив вінгер Полісся.

Нагадаємо, разом із Гуцуляком розташування збірної України покинув воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник. Натомість, був довикликаний півзахисник Слована Данило Ігнатенко. 31 травня та 7 червня на збірну України чекають товариські матчі проти Польщі та Данії відповідно.

Збірна України з футболу травма Олексій Гуцуляк

Олексій Гуцуляк

Ігнатенко довикликаний в збірну України
Гуцуляк: Хочу з перших днів бути в загальній групі збірної України
Гуцуляк встигне відновитися від травми та зіграти за збірну України у товариських матчах проти Польщі та Данії
Ротань оцінив терміни відновлення Гуцуляка
УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 21 туру чемпіонату

Останні новини