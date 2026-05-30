Польща – Україна: онлайн-трансляція першого матчу "синьо-жовтих" під керівництвом Мальдери

У неділю, 31 травня, відбудеться товариський поєдинок, у якому зіграють збірні Польщі й України з футболу.

Це буде дебютна гра для Андреа Мальдери на чолі "синьо-жовтих". Матч у Вроцлаві на Міському стадіоні розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Зазначимо, що до цього команди десять разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна поки поступається – три перемоги, дві нічиї та п'ять поразок.

Востаннє вони зустрічалися в червні 2024 року. Тоді поляки перемогли з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що напередодні Андреа Мальдера розповів, яку гру хоче бачити у виконанні збірної України. Головною вимогою до підопічних він назвав сміливість.