Україна та Північна Ірландія визначились із формами на матч Ліги націй
Збірна України з футболу
УАФ
Збірні України та Північної Ірландії показали ігрові форми, в яких зіграють матч третього туру Ліги націй-2026/27.
Про це повідомила УАФ.
Підопічні Андреа Мальдери вийдуть на поле у виїзному синьому комплекті. Гості виступлять у білій формі.
Воротар збірної України зіграє у зеленій футболці. Голкіпер Північної Ірландії матиме фіолетовий комплект.
Зазначимо, що гра відбудеться 2 жовтня у Трнаві. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Напередодні прогноз на поєдинок Україна – Північна Ірландія зробив Віктор Грачов. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням.
Нагадаємо, що це буде сьоме очне протистояння між збірними в історії. "Синьо-жовті" мають перевагу – три перемоги, дві нічиї, одна поразка.