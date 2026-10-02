Україна та Північна Ірландія визначились із формами на матч Ліги націй

Збірні України та Північної Ірландії показали ігрові форми, в яких зіграють матч третього туру Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила УАФ.

Підопічні Андреа Мальдери вийдуть на поле у виїзному синьому комплекті. Гості виступлять у білій формі.

Воротар збірної України зіграє у зеленій футболці. Голкіпер Північної Ірландії матиме фіолетовий комплект.

Форми збірних України та Північної Ірландії на матч Ліги націй УАФ

Зазначимо, що гра відбудеться 2 жовтня у Трнаві. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Напередодні прогноз на поєдинок Україна – Північна Ірландія зробив Віктор Грачов. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням.

Нагадаємо, що це буде сьоме очне протистояння між збірними в історії. "Синьо-жовті" мають перевагу – три перемоги, дві нічиї, одна поразка.