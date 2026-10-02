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Україна та Північна Ірландія визначились із формами на матч Ліги націй

Денис Іваненко — 2 жовтня 2026, 12:20
Україна та Північна Ірландія визначились із формами на матч Ліги націй
Збірна України з футболу
УАФ

Збірні України та Північної Ірландії показали ігрові форми, в яких зіграють матч третього туру Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила УАФ.

Підопічні Андреа Мальдери вийдуть на поле у виїзному синьому комплекті. Гості виступлять у білій формі.

Воротар збірної України зіграє у зеленій футболці. Голкіпер Північної Ірландії матиме фіолетовий комплект.

Форми збірних України та Північної Ірландії на матч Ліги націй
Форми збірних України та Північної Ірландії на матч Ліги націй
УАФ

Зазначимо, що гра відбудеться 2 жовтня у Трнаві. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Напередодні прогноз на поєдинок Україна – Північна Ірландія зробив Віктор Грачов. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням.

Нагадаємо, що це буде сьоме очне протистояння між збірними в історії. "Синьо-жовті" мають перевагу – три перемоги, дві нічиї, одна поразка.

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